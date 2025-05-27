В Уфе подорожали речные перевозки

На переправе между Зеленым мысом и Трамплином цена билета теперь составляет 53 рубля, что на пять рублей превышает прежнюю стоимость. Для владельцев транспортных карт предусмотрена скидка — 47 рублей вместо прежних 43. Льготные категории граждан и дети смогут воспользоваться переправой за 40 рублей при стандартной оплате или за 33 рубля по транспортной карте, что означает повышение на четыре и три рубля соответственно. Аналогичные расценки ввели на маршрутах, связывающих Зеленый мыс с Дудкино, Дудкино с Сипайлово и Трамплин с Сипайлово в обоих направлениях.