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В Уфе подорожали речные перевозки

В Уфе повысилась стоимость переправы на речных паромах.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе установлены новые расценки на речные переправы. Как рассказали в мэрии, стоимость проезда варьируется в зависимости от конкретного маршрута и типа судов, используемых для перевозки пассажиров.

На переправе между Зеленым мысом и Трамплином цена билета теперь составляет 53 рубля, что на пять рублей превышает прежнюю стоимость. Для владельцев транспортных карт предусмотрена скидка — 47 рублей вместо прежних 43. Льготные категории граждан и дети смогут воспользоваться переправой за 40 рублей при стандартной оплате или за 33 рубля по транспортной карте, что означает повышение на четыре и три рубля соответственно. Аналогичные расценки ввели на маршрутах, связывающих Зеленый мыс с Дудкино, Дудкино с Сипайлово и Трамплин с Сипайлово в обоих направлениях.

На переправе через реку Уфа от Трамплина до Дудкино установлена цена билета 38 рублей (+3 рубля), а при безналичном расчете — 34 рубля. Для льготников сохраняются специальные тарифы: 38 рублей при обычной оплате и 31 рубль по транспортной карте.

Самый протяженный маршрут между Зеленым мысом и Сипайлово теперь оценивается в 93 рубля (+8 рублей), а при оплате картой — 88 рублей. Льготные категории пассажиров заплатят 54 рубля стандартным способом или 48 рублей по транспортной карте, что означает повышение на пять и четыре рублей соответственно.

В целом стоимость проезда на уфимских речных паромах увеличилась в пределах от трех до восьми рублей в зависимости от маршрута и способа оплаты.

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