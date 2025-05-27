В Красноярске нашли пропавшего 14-летнего подростка

Пропавшего в Красноярске подростка нашли спустя два дня после исчезновения. Об этом рассказали в У МВД по Красноярскому краю.
25 мая в полицию поступило сообщение о том, что 14-летний мальчик ушёл из дома на улице Молокова и не вернулся. С того момента о его местонахождении ничего не было известно.
К поискам подключили наряды полиции и общественников. 27 мая сотрудники уголовного розыска нашли подростка на улице Алексеева — он находился в компании сверстников. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Сейчас с мальчиком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция выясняет, где он находился всё это время и по какой причине ушёл из дома.