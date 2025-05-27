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В Ленобласти полицейский попал под следствие. Его служебным положением могли пользоваться нелегалы

Нелегальные мигранты привели следователей, ФСБ, Управление собственной безопасности главка и СОБР Росгвардии в ОМВД по Кировскому району Ленобласти. Один из сотрудников рискует угодить под стражу.

Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 27 мая, трое граждан ближнего зарубежья и полицейский задержаны по подозрению в помощи нелегалам. Сотруднику ОМВД по Кировскому району вменяют организацию незаконной миграции с использованием служебного положения.

По версии следствия, подозреваемые за вознаграждение и вопреки законодательству помогли обжиться в России по меньшей мере 27 иностранцам. По месту службы сотрудника полиции, а также по местам проживания всех фигурантов прошли обыски. В ближайшее время им предъявят обвинение. В суде СК намерен добиваться ареста для предполагаемых участников преступной группы.