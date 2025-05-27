В Ленобласти полицейский попал под следствие. Его служебным положением могли пользоваться нелегалы

По версии следствия, подозреваемые за вознаграждение и вопреки законодательству помогли обжиться в России по меньшей мере 27 иностранцам. По месту службы сотрудника полиции, а также по местам проживания всех фигурантов прошли обыски. В ближайшее время им предъявят обвинение. В суде СК намерен добиваться ареста для предполагаемых участников преступной группы.