Мужчину осудили за нападение на фельдшера в Астане

Дело рассматривалось по факту умышленного причинение средней тяжести вреда здоровью Судом установлено, что 29 января 2025 года К., находясь возле дома, в результате возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему С., осуществлявшего служебную деятельность в качестве фельдшера скорой медицинской помощи.
Своими действиями он нанес вред здоровью средней тяжести в виде закрытой черепно-мозговой травмы, отмечают в суде. Мужчина свою вину признал полностью.
«Приговором суда подсудимый К. признан виновным по ст.107 ч.2 п. 2 УК, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с взысканием материального ущерба», — говорится в сообщении суда.