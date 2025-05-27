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Мужчину осудили за нападение на фельдшера в Астане

В Астане поставили точку в деле об избиении фельдшера скорой помощи — нападавший получил полтора года лишения свободы условно, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Дело рассматривалось по факту умышленного причинение средней тяжести вреда здоровью Судом установлено, что 29 января 2025 года К., находясь возле дома, в результате возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему С., осуществлявшего служебную деятельность в качестве фельдшера скорой медицинской помощи.

Своими действиями он нанес вред здоровью средней тяжести в виде закрытой черепно-мозговой травмы, отмечают в суде. Мужчина свою вину признал полностью.

«Приговором суда подсудимый К. признан виновным по ст.107 ч.2 п. 2 УК, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с взысканием материального ущерба», — говорится в сообщении суда.