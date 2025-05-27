«Зрелище впечатляющее». Лиговский в День города превратился в реку

Судя по кадрам, небольшой участок одной из главных улиц Северной столицы временно превратился в Венецию. Вода подобралась к зданию станции метро «Площадь Восстания» (вход со стороны Лиговского). Люди пытаются аккуратно пройти по сухим участкам, не замочив при этом одежду. В это же время сотрудники «Водоканала» зашли в воду — одному из них она оказалась чуть выше щиколотки.