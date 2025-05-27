«Зрелище впечатляющее». Лиговский в День города превратился в реку

«Зрелище впечатляющее» — так лаконично прокомментировала потоп в центре Петербурга корреспондент «Фонтанки».
Судя по кадрам, небольшой участок одной из главных улиц Северной столицы временно превратился в Венецию. Вода подобралась к зданию станции метро «Площадь Восстания» (вход со стороны Лиговского). Люди пытаются аккуратно пройти по сухим участкам, не замочив при этом одежду. В это же время сотрудники «Водоканала» зашли в воду — одному из них она оказалась чуть выше щиколотки.
Курьеров на велосипедах образовавшийся водоем совсем не смущает. Они продолжают отвозить заказы, рассекая водную гладь на двухколесном транспорте.
В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что во время проведения земляных работ сторонней организацией был поврежден водовод диаметром 750 мм. По данным «Фонтанки», этой организацией может быть ООО «Селена Монтаж».
«Специалисты занимаются локализацией вытекания. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — уточнили в «Водоканале».
В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что подрядчик рядом с местом потопа ведет работы, связанные с повышением «надёжности электроснабжения потребителей» в Центральном районе.
«Мероприятия проводятся в соответствии с согласованной проектной документацией и плановым ордером ГАТИ», — добавили в пресс-службе компании.
Часть Лиговского проспекта оказалась затоплена днем 27 мая.