В Челябинской области женщину осудили за убийство 27-летней давности

В Челябинской области осудили 59-летнюю женщину, которая более 27 лет назад забила до смерти своего знакомого и сбежала в Казахстан. Ее признали виновной в убийстве. Следствие собрало достаточно доказательств для вынесения приговора, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Следствие и суд установили, что в июне 1997 года подсудимая и потерпевший выпивали во дворе частного дома в деревне Казанцево в Сосновском районе. Между ними вспыхнула ссора. Женщина избила 40-летнего собутыльника ногами, руками, и кирпичом по туловищу.
От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. После содеянного осуждения спряталась в Казахстане. Ее объявили в розыск и схватили, когда при пересечении границы в мае 2024 года на территории России.
Приговором суда ее осудили на шесть лет колонии общего режима.