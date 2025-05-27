В Челябинской области женщину осудили за убийство 27-летней давности

В Челябинской области осудили 59-летнюю женщину, которая более 27 лет назад забила до смерти своего знакомого и сбежала в Казахстан. Ее признали виновной в убийстве. Следствие собрало достаточно доказательств для вынесения приговора, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.