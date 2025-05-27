В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека

САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, легковой автомобиль Ford и грузовик Mercedes столкнулись примерно в 13.43 мск на 897-м километре федеральной дороги М-5 недалеко от поселка Сборный Сызранского района.
«В результате аварии водитель и два пассажира легковой автомашины Ford погибли, водителю грузовой машины оказана необходимая медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки взят на контроль.