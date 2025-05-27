В Гродно девочка ударилась о строительную плиту и попала в больницу

Вечером 26 мая 11-летняя девочка играла вместе с друзьями среди строительных плит, не удержала равновесие в прыжке и ударилась о железобетонное изделие.
Изначально родители не придали происшествию серьезного значения. В учреждение здравоохранения школьницу доставил отец. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Сотрудники Октябрьского РУВД Гродно проводят проверку. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию несовершеннолетней.
В преддверии летних каникул особенно важно помнить о правилах безопасности, напомнили в УВД. Заброшенные территории представляют угрозу для подростков. Родителям следует знать, где находится их ребенок, провести беседы со своими детьми и объяснить им недопустимость нахождения на стройплощадках, а также научить говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасные игры.