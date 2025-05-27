В Гродно девочка ударилась о строительную плиту и попала в больницу

В преддверии летних каникул особенно важно помнить о правилах безопасности, напомнили в УВД. Заброшенные территории представляют угрозу для подростков. Родителям следует знать, где находится их ребенок, провести беседы со своими детьми и объяснить им недопустимость нахождения на стройплощадках, а также научить говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасные игры.