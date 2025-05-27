Продукты без ветдокументов использовали в кафе Братска, где отравились люди

— Выяснилось, что хотя предприниматель был зарегистрирован в системе контроля, часть продуктов попадала на кухню без нужных документов. С начала 2025 года в системе зафиксировано только шесть документов на продукты, причем последние два были оформлены еще в апреле, — сообщает пресс-служба Управления.