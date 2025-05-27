Продукты без ветдокументов использовали в кафе Братска, где отравились люди

В больницы Братска с 22 по 24 мая 2025 года обратились около 10 человек с симптомами кишечного отравления. Шестерых — двоих взрослых и четверых детей — пришлось госпитализировать. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, все они ели еду в павильоне на улице Рябикова.
Сейчас специалисты проверяют предпринимателя, который работает в этом павильоне. Предстоит изучить документы на мясо и другие продукты через систему, которая показывает, откуда и когда поступило сырье, и есть ли подтверждение его безопасности.
— Выяснилось, что хотя предприниматель был зарегистрирован в системе контроля, часть продуктов попадала на кухню без нужных документов. С начала 2025 года в системе зафиксировано только шесть документов на продукты, причем последние два были оформлены еще в апреле, — сообщает пресс-служба Управления.
Это нарушает ветеринарные правила, которые требуют обязательно оформлять документы на всю продукцию. Сейчас проверка продолжается, и если нарушения подтвердятся, бизнесмену грозит ответственность.
В это время СК завел уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в полиции прокомментировали сообщение о маньяке, якобы орудующем в Ангарске.