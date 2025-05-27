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Воздушный шар рухнул возле пирамид в Мексике: пострадали 12 человек

В муниципалитете Сан-Мартин-де-лас-Пирамидес в Мексике воздушный шар потерпел крушение всего в нескольких сотнях метров от Пирамиды Луны. Причиной стало попадание в зону нестабильного воздуха — «воздушный карман». Все 12 пассажиров были доставлены в местную клинику, но серьёзных травм никто не получил. Инцидент произошёл во время популярной экскурсии над археологическим комплексом Теотиуакан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

12 человек пострадали в результате падения воздушного шара неподалёку от археологического комплекса Теотиуакан в муниципалитете Сан-Мартин-де-лас-Пирамидес в Мексике. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на агентство гражданской обороны штата Мексика.

Аварийная посадка произошла после того, как воздушный шар попал в зону нестабильного воздуха, известную как «воздушный карман». Инцидент случился всего в нескольких сотнях метров от Пирамиды Луны, которая является одной из главных достопримечательностей комплекса Теотиуакан.

Видео, выложенное очевидцами, запечатлело, как воздушный шар внезапно начинает падать. Он задевает провода и ограждение на улице Тукспан, оболочка получает повреждения и застревает на перилах. Люди внизу наблюдали за происходящим в полном шоке.

Все находившиеся на борту 12 человек были направлены в местную клинику для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил.

Как выяснилось, воздушный шар принадлежал туристической компании, которая предлагает экскурсии над пирамидами с воздуха. Такие полёты считаются популярным развлечением среди посетителей комплекса.