Воздушный шар рухнул возле пирамид в Мексике: пострадали 12 человек

В муниципалитете Сан-Мартин-де-лас-Пирамидес в Мексике воздушный шар потерпел крушение всего в нескольких сотнях метров от Пирамиды Луны. Причиной стало попадание в зону нестабильного воздуха — «воздушный карман». Все 12 пассажиров были доставлены в местную клинику, но серьёзных травм никто не получил. Инцидент произошёл во время популярной экскурсии над археологическим комплексом Теотиуакан.