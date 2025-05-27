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В Москве задержали сотрудника ФСИН при копировании документов для отправки третьим лицам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудника ФСИН России задержали при копировании служебных документов для отправки их третьим лицам через иностранный мессенджер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Главным управлением собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ России задержан сотрудник подразделения цифровой трансформации ФСИН по подозрению в совершении преступления в сфере компьютерной информации, с использованием служебного положения», — отметили в службе. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, согласно материалам которого «должностное лицо осуществило неправомерное копирование документов со служебного компьютера и в последующем передало их третьим лицам посредством иностранного мессенджера».