В Нукутском районе утонул 39-летний мужчина

Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина отплыл на опасное расстояние и скрылся из виду. Товарищи пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом — после этого они вызвали подмогу. Полицейские оперативно прибыли на место, но помочь уже ничем не могли.