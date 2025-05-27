В Нукутском районе утонул 39-летний мужчина

Вечером на берегу залива Братского водохранилища возле села Новоленино произошла трагическая история. Группа мужчин отдыхала у воды, распивая спиртное. Несмотря на состояние опьянения, двое из них решили искупаться. Один практически сразу вылез из-за холодной воды, а 39-летний местный житель продолжил плавать, игнорируя крики друзей.
Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина отплыл на опасное расстояние и скрылся из виду. Товарищи пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом — после этого они вызвали подмогу. Полицейские оперативно прибыли на место, но помочь уже ничем не могли.
— Это первая подобная трагедия в Нукутском районе с начала года. Как подчеркивают в полиции, купание в нетрезвом состоянии крайне опасно — алкоголь притупляет реакцию и чувство самосохранения, а холодная вода может вызвать судороги и переохлаждение, — напоминают в агентстве.
Ведомство настоятельно рекомендует отказаться от употребления алкоголя у воды и соблюдать элементарные меры безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что продукты без ветдокументов использовали в кафе Братска, где отравились люди.