Жителя Ростовской области поймали на хранении оружия

Также во время дознания выяснилось, что нынешний владелец оружия ранее уже был судим. После обыска его снова привлекли к ответственности, на этот раз по статье о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Напомним, максимальное наказание за подобное нарушение составляет до 5 лет лишения свободы. Мужчину обязали явиться в органы внутренних дел.