Жителя Ростовской области поймали на хранении оружия

В Ростовской области 48-летний мужчина незаконно хранил у себя дома охотничий карабин и 50 штук патронов калибра 223 Rem. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Речь идет о жителе Орловского района, обыск у него дома провели сальские правоохранители. Мужчина пояснил полицейским, что ружье и патроны достались ему от отца еще в 2021 году.
Также во время дознания выяснилось, что нынешний владелец оружия ранее уже был судим. После обыска его снова привлекли к ответственности, на этот раз по статье о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Напомним, максимальное наказание за подобное нарушение составляет до 5 лет лишения свободы. Мужчину обязали явиться в органы внутренних дел.
Подпишись на нас в Telegram.