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В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где обедали пострадавшие, приостановлена, сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Источник: © РИА Новости

В Тобольском горсуде установлено, что 23 мая в областное управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений с клинической картиной заболевания острой кишечной инфекцией, в судебном заседании также стало известно о шестом заболевшем. Пациенты, среди которых двое детей и одна беременная женщина, рассказали, что ели шаурму из мяса курицы, купленную на предприятии общественного питания «Хлебушек».

Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства.

«Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность НТО “Хлебушек” приостановлена на срок 30 суток.