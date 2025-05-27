В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства.