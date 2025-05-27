В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

В Тобольском горсуде установлено, что 23 мая в областное управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений с клинической картиной заболевания острой кишечной инфекцией, в судебном заседании также стало известно о шестом заболевшем. Пациенты, среди которых двое детей и одна беременная женщина, рассказали, что ели шаурму из мяса курицы, купленную на предприятии общественного питания «Хлебушек».
Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства.
«Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность НТО “Хлебушек” приостановлена на срок 30 суток.