В Башкортостане автомобиль Росгвардии сбил мальчика на велосипеде

По данным канала, мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на улице Островского, оставаясь на велосипеде. В какой-то момент он услышал звук сирены и, испугавшись, попытался ускориться. Автомобиль Росгвардии не успел затормозить и задел колесо велосипеда. В результате удара ребёнок упал, но самостоятельно поднялся и продолжил движение. Получил ли он травмы — пока не сообщается.