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В Башкортостане автомобиль Росгвардии сбил мальчика на велосипеде

В Салавате Республики Башкортостан произошла авария между автомобилем Росгвардии и 14-летним велосипедистом, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

В городе Салавате произошёл инцидент с участием автомобиля Росгвардии и несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

По данным канала, мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу на улице Островского, оставаясь на велосипеде. В какой-то момент он услышал звук сирены и, испугавшись, попытался ускориться. Автомобиль Росгвардии не успел затормозить и задел колесо велосипеда. В результате удара ребёнок упал, но самостоятельно поднялся и продолжил движение. Получил ли он травмы — пока не сообщается.