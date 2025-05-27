Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области

Полиция Атырауской области начала расследование. Возбуждено уголовное дело. Подростков, причастных к избиению, допросят в присутствии их родителей. В настоящее время выясняют все детали произошедшего. Нападавших могут поставить на учет и их делом займется комиссия по делам несовершеннолетних. Отдел образования начал служебную проверку в школе. По ее результатам примут меры. Информация уже направлена в соответствующие органы.