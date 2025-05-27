В Ростовской области простились с подростком, утонувшим после школьной линейки

Там подросток вместе с друзьями планировал порыбачить. Перед тем как закинуть удочки, мальчишки решили остудиться. Ребята помладше зашли в воду по пояс, а выпускник девятого класса — по колено. Со слов свидетелей, парень присел на корточки, но вдруг его начало уносить течением в сторону.