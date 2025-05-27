В Ростовской области простились с подростком, утонувшим после школьной линейки

В Азове Ростовской области сегодня, во вторник 27 мая, прощались с выпускником девятого класса. 15-летний подросток погиб в субботу, 24 мая. После последнего звонка и торжественной линейки он зашел домой, сменил школьную форму на удобную одежду и помчался к речке Азовке.
Там подросток вместе с друзьями планировал порыбачить. Перед тем как закинуть удочки, мальчишки решили остудиться. Ребята помладше зашли в воду по пояс, а выпускник девятого класса — по колено. Со слов свидетелей, парень присел на корточки, но вдруг его начало уносить течением в сторону.
Парень стал захлебываться. Друзья бросились на помощь, но, к сожалению, спасти подростка не смогли. Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, выяснилось, что в том месте была яма и сильное течение.
Известно, что погибший был единственным сыном в семье. Сегодня утром прошла церемония прощания. После отпевания в храме подростка похоронили на кладбище в Азове.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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