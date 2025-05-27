Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Федеральная налоговая служба России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.