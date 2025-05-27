Иностранцев с мефедроном на $6 млн задержали в Астане

«Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается», — сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Сообщается, что в ходе спецоперации в Астане сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ликвидировали деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков.
По данным, в результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества «мефедрон».
«На черном рынке такая партия стоит около $6 млн, что составляет до 300 тыс. разовых доз», — сказано в сообщении.