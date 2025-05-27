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В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар

2000 квадратов огня: как тушили масштабное возгорание травы в Октябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар вспыхнул во вторник, 27 мая, в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Возгорание произошло около 13:53 в окрестностях хутора Яново-Грушевский.

По предварительной информации ведомства, сигнал о пожаре поступил около 14 часов. Огонь стремительно распространялся по территории. Всего пламенем было охвачено две тысячи квадратных метров. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Примерно в 17 часов сухую траву удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 30 пожарных и десять спецмашин. Применялись также ранцевые огнетушители и мотопомпы.

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