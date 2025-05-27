В Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар

По предварительной информации ведомства, сигнал о пожаре поступил около 14 часов. Огонь стремительно распространялся по территории. Всего пламенем было охвачено две тысячи квадратных метров. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Примерно в 17 часов сухую траву удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.