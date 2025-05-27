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В Новошахтинске из-за неисправной проводки выгорели хозпострйока и кровля дома

Семь пожаров из-за неисправной проводки потушили в Ростовской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

На улице Рубинштейна в Новошахтинске потушили хозяйственную постройку и кровлю двухэтажного дома, всего выгорело 144 кв. метра. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в экстренной службе, пожар произошел днем 26 мая. Тушение вели около 45 минут, на месте от МЧС работали 16 человек, использовалось четыре единицы техники. Пострадавших не было.

Предварительно, огонь разгорелся из-за неисправной проводки. К слову, всего за сутки после закоротившей проводки произошло семь пожаров. Спасатели просят жителей Дона периодически проверять состояние проводов и электрооборудования. Ремонтом электрики нельзя заниматься только профессионалы.

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