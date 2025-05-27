В Ливерпуле после наезда машины на толпу в больнице остаются одиннадцать человек

Автомобиль въехал в толпу людей, которые принимали участие в центре Ливерпуля в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел 26 мая в районе 18:00 (20:00 мск), спустя менее получаса с момента проезда автобуса с футболистами, когда дороги начали открывать. 53-летний местный житель, который был за рулем автомобиля, задержан. Полиция подозревает его в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения.