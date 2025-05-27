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В Ливерпуле после наезда машины на толпу в больнице остаются одиннадцать человек

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Одиннадцать человек продолжают находиться в больнице Ливерпуля после наезда автомобиля на толпу футбольных болельщиков, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила представитель полиции Дженни Симс.

Источник: AP 2024

«Одиннадцать человек остаются в больнице и продолжают лечение. Все они в стабильном состоянии. Рада сообщить, что, по всей видимости, они идут на поправку», — отметила Симс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.

Ранее полиция сообщала о 47 пострадавших. Из них 27 человек были госпитализированы.

Автомобиль въехал в толпу людей, которые принимали участие в центре Ливерпуля в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел 26 мая в районе 18:00 (20:00 мск), спустя менее получаса с момента проезда автобуса с футболистами, когда дороги начали открывать. 53-летний местный житель, который был за рулем автомобиля, задержан. Полиция подозревает его в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения.