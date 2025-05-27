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Москвича насмерть придавила машина во время ремонта

На улице Большая Академическая в Москве произошел трагический инцидент: мужчина залез под Volkswagen, чтобы провести ремонтные работы, но автомобиль сошел с домкрата и рухнул на него. Прибывшие медики констатировали смерть.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трагический случай произошел во дворе дома на улице Большая Академическая в центральной части Москвы, сообщает агентство «Москва». Местный житель пытался самостоятельно отремонтировать свой автомобиль Volkswagen, но в результате аварийной ситуации оказался зажат под машиной.

По предварительным данным, мужчина установил автомобиль на домкрат, снял одно из колес и залез под него для проведения работ. В этот момент машина внезапно сошла с домкрата и рухнула на мужчину.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, однако медики констатировали смерть.