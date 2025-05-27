Водитель бетономешалки пробил ограждение моста и разбился насмерть в Ленобласти

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что во время ПМЭФ-2025, который будет проходить с 18 по 21 июня, грузовикам запретят проезжать по южному участку Кольцевой автодороги. Речь идет о машинах, вес которых составляет более 3,5 тонн.