Водитель бетономешалки пробил ограждение моста и разбился насмерть в Ленобласти

Днем 27 мая на 55-м километре трассы Пески — Сосново — Подгорье в Приозерском районе водитель бетономешалки по неизвестной причине потерял управление и пробил ограждение моста. Большегруз слетел в реку Странница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате ДТП водитель скончался на месте, — уточнили в ведомстве.
Полицейские приехали на место аварии. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии. На опубликованных кадрах видно, что передний кузов практически полностью ушел под воду. По адресу также работают спасатели.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что во время ПМЭФ-2025, который будет проходить с 18 по 21 июня, грузовикам запретят проезжать по южному участку Кольцевой автодороги. Речь идет о машинах, вес которых составляет более 3,5 тонн.