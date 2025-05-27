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Водитель бетономешалки пробил ограждение моста и разбился насмерть в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП с летальным исходом в Приозерском районе.

Источник: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Днем 27 мая на 55-м километре трассы Пески — Сосново — Подгорье в Приозерском районе водитель бетономешалки по неизвестной причине потерял управление и пробил ограждение моста. Большегруз слетел в реку Странница. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате ДТП водитель скончался на месте, — уточнили в ведомстве.

Полицейские приехали на место аварии. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии. На опубликованных кадрах видно, что передний кузов практически полностью ушел под воду. По адресу также работают спасатели.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что во время ПМЭФ-2025, который будет проходить с 18 по 21 июня, грузовикам запретят проезжать по южному участку Кольцевой автодороги. Речь идет о машинах, вес которых составляет более 3,5 тонн.