Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани произошло ДТП с шестью автомобилями, подросток в больнице

Сегодня в Казани на Оренбургском тракте произошло ДТП из 6 машин.

Выяснилось, что в райне остановки «СНТ Ромашка» грузовик «МАЗ» влетел в автомобиль «Лада Гранта», а после еще в четыре автомобиля.

В результате столкновения «Лада Гранта» опрокинулась.

Автоинспекторы предупреждают, что движение в сторону аэропорта затруднено. Водителям рекомендуется ехать через Фермерское шоссе, Ново-Давлекеевскую и дорогу через поселок Мирный.

Как стало известно «Татар-информу» от МВД по РТ, в результате ДТП пострадал 15-летний подросток. Его госпитализировали.

К счастью, обошлось без погибших. На месте работают автоинспекторы.