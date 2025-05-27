В Казани произошло ДТП с шестью автомобилями, подросток в больнице

Выяснилось, что в райне остановки «СНТ Ромашка» грузовик «МАЗ» влетел в автомобиль «Лада Гранта», а после еще в четыре автомобиля.
В результате столкновения «Лада Гранта» опрокинулась.
Автоинспекторы предупреждают, что движение в сторону аэропорта затруднено. Водителям рекомендуется ехать через Фермерское шоссе, Ново-Давлекеевскую и дорогу через поселок Мирный.
Как стало известно «Татар-информу» от МВД по РТ, в результате ДТП пострадал 15-летний подросток. Его госпитализировали.
К счастью, обошлось без погибших. На месте работают автоинспекторы.