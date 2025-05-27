14 человек пострадали в ДТП с двумя фурами и автобусом под Воронежем

Две фуры и рейсовый автобус столкнулись на 481-м км автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе сегодня днём, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Водитель автобуса «МАН», следуя по маршруту «Елец-Воронеж» «, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик “Dongfeng”, который по инерции влетел в КамАЗ.
Водители «Dongfeng» и рейсового автобуса, а также его 12 пассажиров получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.