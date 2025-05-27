В Москве проверяют внедорожник с подозрительной коробкой под днищем

В Москве, на Ленинском проспекте неподалёку от станции метро «Тропарёво», был обнаружен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с подозрительным предметом, прикреплённым к днищу автомобиля.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, парковка, где был замечен белый джип, была оперативно оцеплена силовиками. Для осмотра и возможного обезвреживания предмета на место вызвали специалистов-сапёров. Предварительно автомобиль осматривают с использованием робота.
Причины и обстоятельства появления коробки на автомобиле пока неизвестны. Движение в районе происшествия частично ограничено. Место остаётся под контролем спецслужб.