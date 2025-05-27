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В Москве проверяют внедорожник с подозрительной коробкой под днищем

В районе станции метро «Тропарёво» был найден внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с подозрительным предметом под днищем. Парковка была оперативно оцеплена, а на место вызвали специалистов по разминированию. Автомобиль осматривают роботом, точные причины появления коробки выясняются. Место остаётся под контролем спецслужб, движение частично ограничено.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Виталий Невар/ТАСС

В Москве, на Ленинском проспекте неподалёку от станции метро «Тропарёво», был обнаружен внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с подозрительным предметом, прикреплённым к днищу автомобиля.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, парковка, где был замечен белый джип, была оперативно оцеплена силовиками. Для осмотра и возможного обезвреживания предмета на место вызвали специалистов-сапёров. Предварительно автомобиль осматривают с использованием робота.

Причины и обстоятельства появления коробки на автомобиле пока неизвестны. Движение в районе происшествия частично ограничено. Место остаётся под контролем спецслужб.