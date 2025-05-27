В Москве проверяют внедорожник с подозрительной коробкой под днищем

В районе станции метро «Тропарёво» был найден внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с подозрительным предметом под днищем. Парковка была оперативно оцеплена, а на место вызвали специалистов по разминированию. Автомобиль осматривают роботом, точные причины появления коробки выясняются. Место остаётся под контролем спецслужб, движение частично ограничено.