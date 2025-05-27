Масштабные обыски по всей Молдове: Задержано руководство Центра реабилитации за манипуляции с государственными тендерами по закупке товаров и услуг

Все трое подозреваются по нескольким уголовным делам — в пассивной коррупции, торговле влиянием и растрате чужого имущества, совершённой с использованием служебного положения в процессе государственных закупок. По предварительной информации, руководство учреждения, подчинённого Министерству труда и социальной защиты и финансируемого из государственного бюджета, организовало преступную схему. Через неё они требовали от 10 000 до 40 000 леев за манипуляции с государственными тендерами по закупке товаров и услуг для центра.