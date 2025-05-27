Масштабные обыски по всей Молдове: Задержано руководство Центра реабилитации за манипуляции с государственными тендерами по закупке товаров и услуг

В Молдове задержали директора, замдиректора и посредника Центра реабилитации в Вадул-луй-Водэ.
Директор и заместитель директора Центра реабилитации пожилых людей и людей с инвалидностью в городе Вадул-луй-Водэ, а также посредник были задержаны Антикоррупционным центром (НАЦ) после более чем 50 обысков по всей территории страны, сообщает tv6.live.
Все трое подозреваются по нескольким уголовным делам — в пассивной коррупции, торговле влиянием и растрате чужого имущества, совершённой с использованием служебного положения в процессе государственных закупок. По предварительной информации, руководство учреждения, подчинённого Министерству труда и социальной защиты и финансируемого из государственного бюджета, организовало преступную схему. Через неё они требовали от 10 000 до 40 000 леев за манипуляции с государственными тендерами по закупке товаров и услуг для центра.
Также расследование выявило, что денежные средства, полученные от физических лиц за бальнео-санаторное лечение, не отражались в бухгалтерии учреждения. Эти средства руководство санатория присваивало и использовало в личных целях. Некоторые административные решения привели к хищению имущества центра.
Расследование также охватывает 12 экономических агентов, вовлечённых в коррупционные схемы и растраты.
В настоящее время директор, его заместитель и посредник задержаны на 72 часа и находятся под стражей НАЦ.
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