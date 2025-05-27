Возгорание мусора потушили на улице Фонвизина в Нижнем Новгороде

Иванов также отметил, что на территории района проводятся масштабные работы по ликвидации мусора с незаконных свалок. За четыре дня на полигон вывезли около 650 кубометров мусора. По словам главы района, завалы частично устранили на улицах Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Пешкова и Ледокола «Садко».