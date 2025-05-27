Возгорание мусора потушили на улице Фонвизина в Нижнем Новгороде

На улице Фонвизина в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, что только вчера, 26 мая, в Канавинском районе загорелась несанкционированная свалка с шинами. Она находилась на улице Электровозной — с ее территории вывезли более 60 тонн автомобильных шин.
Теперь возгорание мусора произошло на улице Фонвизина, недалеко от вчерашнего пожара. На место происшествия прибыл глава Канавинского района Артем Иванов. Он заявил, что причины возгорания будут выяснять после написания заявления в правоохранительные органы.
Иванов также отметил, что на территории района проводятся масштабные работы по ликвидации мусора с незаконных свалок. За четыре дня на полигон вывезли около 650 кубометров мусора. По словам главы района, завалы частично устранили на улицах Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Пешкова и Ледокола «Садко».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что три несанкционированные свалки ликвидировали в Нижегородской области в рамках акции «Чистый лес».