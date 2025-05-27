Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Смолевичском районе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
«Сегодня около 17.20 в Смолевичском районе 51-летний водитель маршрутного такси Mercedes на автодороге Р53 Слобода — Новосады при движении в направлении Минска, по предварительной информации, не учел погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение. Транспортное средство опрокинулось. На момент происшествия в микроавтобусе находились семь человек, трое из которых сейчас в больнице», — сообщили в пресс-службе.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
ГАИ напоминает, что при сложных погодных условиях необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать лишних маневров. «Эксплуатация автомобиля с износом протектора шин выше предельно допустимого запрещена. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности», — подчеркнули в ведомстве. -0-
Фото МВД.