Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Смолевичском районе

«Сегодня около 17.20 в Смолевичском районе 51-летний водитель маршрутного такси Mercedes на автодороге Р53 Слобода — Новосады при движении в направлении Минска, по предварительной информации, не учел погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение. Транспортное средство опрокинулось. На момент происшествия в микроавтобусе находились семь человек, трое из которых сейчас в больнице», — сообщили в пресс-службе.