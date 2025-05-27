Келлог: у США есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится России и Украине

«У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона, — он в основном описывает, куда мы хотим пойти. И, честно говоря, мы думаем, что он хороший, потому что ни одной из сторон он не нравится», — заявил Келлог в эфире Fox News.