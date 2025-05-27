У Штатов есть мирный план.
У США есть мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, состоящий из 22 пунктов, однако этот документ не устраивает ни одну из сторон. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.
«У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона, — он в основном описывает, куда мы хотим пойти. И, честно говоря, мы думаем, что он хороший, потому что ни одной из сторон он не нравится», — заявил Келлог в эфире Fox News.
По словам американского политика, недовольство обеих сторон зачастую свидетельствует о наличии прогресса. Келлог заявил, что Трампу следует продолжать начатое. Именно лидер Штатов, по мнению спецпосланника, является единственным, кто способен справиться с этой задачей.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь высказался по поводу взаимодействия между Штатами и Россией, подчеркнув, что именно его действия предотвратили наступление негативных последствий для Москвы. В своем сообщении Трамп отметил, что если бы не его решения, РФ уже бы постигли крайне серьезные проблемы. Россия играет с огнем, сказал американский глава.