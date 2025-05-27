Первое заседание суда по делу экс-руководителя МЧС Самарской области отложили

Первое заседание по коррупционному делу Олега Бойко перенесли из-за неявки обвиняемых. Причина переноса — главного фигуранта… не успели доставить на суд из Москвы.
Первое судебное заседание по громкому коррупционному делу группы бывших высокопоставленных сотрудников МЧС Самарской области, запланированное на 27 мая, было отложено. В пресс-службе Самарского областного суда сообщили, что экс-руководитель регионального управления МЧС Олег Бойко не был этапирован из Москвы в Самару. Новую дату заседания назначат, когда прибудут все подсудимые.
Вместе с Бойко по делу проходят еще пять человек: бывший начальник УФМС Игорь Дахно, экс-руководитель отдела надзорной деятельности МЧС Алексей Мамыкин, бывший глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий Евгений Луговой. Все они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, Бойко в течение длительного времени покровительствовал группе компаний «Витязь», занимающихся пожарной безопасностью. Генерал-майор внутренней службы получал деньги банально, на банковскую карту. Суммарно переводы за покровительство превысили 25 млн рублей. Ранее, 13 мая, руководителя группы компаний «Витязь» Яну Гущину уже осудили на 6 лет колонии строгого режима и штраф в 170 млн рублей.
Среди других фигурантов соучредитель «Витязя» Елена Тютюнник и руководитель тольяттинской «Поволжской мониторинговой компании» Наталья Фроловская. Все обвиняемые находятся под стражей, их дела объединены в одно производство. Однако в назначенный день никого из восьми фигурантов не доставили в суд по неизвестным причинам. Судья Ленинского районного суда Самары вместе с адвокатами должны определить новую дату заседания.
С момента задержания 18 декабре 2023 года Олег Бойко находится под стражей.