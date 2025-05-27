Первое заседание суда по делу экс-руководителя МЧС Самарской области отложили

Среди других фигурантов соучредитель «Витязя» Елена Тютюнник и руководитель тольяттинской «Поволжской мониторинговой компании» Наталья Фроловская. Все обвиняемые находятся под стражей, их дела объединены в одно производство. Однако в назначенный день никого из восьми фигурантов не доставили в суд по неизвестным причинам. Судья Ленинского районного суда Самары вместе с адвокатами должны определить новую дату заседания.