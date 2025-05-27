В Молдову со своей «солью»: Гражданин Украины задержан за ввоз наркотиков в страну

Гражданин Украины ввозил в Молдову наркотики.
Молдавские правоохранители сообщили о задержании 38-летнего украинца. Мужчина поставлял наркотические вещества в нашу страну.
Подозреваемого задержали при пересечении границы. В его автомобиле нашли тайники, в которых были спрятаны запрещённые вещества. В ходе последовавших обысков было изъято 12 килограммов наркотиков типа PVP («соль») примерной стоимостью 6 млн леев.
Иностранец задержан на 30 суток, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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