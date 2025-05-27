Стала известна судьба шестилетнего мальчика, пропавшего три дня назад в Кизеле

Завершились поиски шестилетнего ребёнка, который пропал в Кизеле 25 мая. Мальчик исчез с детской площадки у дома, где играл. Его более двух суток искали более 230 человек — волонтёры, местные жители, правоохранители и добровольцы из соседних территорий.