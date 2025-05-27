Стала известна судьба шестилетнего мальчика, пропавшего три дня назад в Кизеле

Завершились поиски шестилетнего ребёнка, который пропал в Кизеле 25 мая. Мальчик исчез с детской площадки у дома, где играл. Его более двух суток искали более 230 человек — волонтёры, местные жители, правоохранители и добровольцы из соседних территорий.
Об этом URA.RU сообщил старший брат пропавшего. «Да, его нашли. Он жив. Не могу сказать, где был», — рассказал молодой человек.
Как выяснилось, ребёнок каким-то образом оказался в сторожке рядом с лесом и, предположительно, провёл там ночь. Его обнаружили спустя почти трое суток после исчезновения.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
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