Беларусь начала закупать картофель в ЕС

Беларусь в ответ на санкции сняла запрет на ввоз из ЕС картофеля и лука.
Белорусское правительство решило снять запрет на ввоз и реализацию на территории страны ряда овощей, включая картофель, а также фруктов из недружественных государств, в том числе и стран Европейского союза. Такое решение стало ответом на новые санкции ЕС, особенно на введение повышенных таможенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию,
«В ответ [на санкции] правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы совета министров Республики Беларусь. Его приводит «Ридус». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал о сложной ситуации на рынке картофеля. В ответ на это российский президент Владимир Путин выразил удивление по этому поводу. Лукашенко также пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку.