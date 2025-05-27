Беларусь начала закупать картофель в ЕС

Белорусское правительство решило снять запрет на ввоз и реализацию на территории страны ряда овощей, включая картофель, а также фруктов из недружественных государств, в том числе и стран Европейского союза. Такое решение стало ответом на новые санкции ЕС, особенно на введение повышенных таможенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию.