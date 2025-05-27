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Живая корова оказалась на берегу во время наводнения на расстоянии 17 км от дома

В Австралии во время сильного наводнения на берег выбросило корову, которую потоком воды унесло более чем на 17 километров от фермы, сообщает «Fox News».

В Австралии во время сильного наводнения на берег выбросило корову, которую потоком воды унесло более чем на 17 километров от фермы, сообщает «Fox News».

Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс, где из-за продолжительных ливней уровень рек достиг рекордных значений, вызвав масштабные затопления.

Животное обнаружили на пляже Old Bar Beach. Местная жительница Лейла Филипсон заметила корову, лежащую в песке, и опубликовала фотографию в соцсетях. Пост быстро распространился, что помогло найти хозяина животного.

Фермер был удивлен, узнав, что его корова выжила после долгого дрейфа по затопленной местности. Несмотря на стресс и усталость, серьезных травм у нее не обнаружили.

Наводнение в регионе привело к масштабным разрушениям: за последние дни выпало более 68 сантиметров осадков, около 50 тысяч человек остались без связи, а десятки тысяч домов пострадали..