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Криптомошенники обманули доверчивых жителей с помощью приложения с лицом Трампа

В Индии более 800 человек стали жертвами масштабного инвестиционного мошенничества, связанного с приложением, использующим образ Дональда Трампа.

В Индии более 800 человек стали жертвами масштабного инвестиционного мошенничества, связанного с приложением, использующим образ Дональда Трампа.

Как сообщает Times of India, злоумышленники применяли сгенерированные искусственным интеллектом фото и видео бывшего президента США, чтобы убедить пользователей в надежности проекта.

Жертвам предлагалось инвестировать в криптовалюту и акции с гарантированной 100% прибылью. Однако после перевода средств мошенники исчезали, оставив пострадавших без денег. Общий ущерб оценивается в 2,4 миллиона долларов.

Около 200 потерпевших из штата Карнатака подали заявления в полицию, после чего было начато расследование. Правоохранительные органы пытаются выйти на след организаторов схемы, но пока их личность не установлена.

Этот случай вновь подчеркивает риски, связанные с использованием ИИ-технологий в мошеннических целях, и необходимость повышенной бдительности при онлайн-инвестировании. Эксперты рекомендуют проверять легальность финансовых платформ и избегать предложений с завышенной доходностью.