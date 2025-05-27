В Омской области в ДТП погиб водитель

В Омской области после столкновения с ЗИЛом водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников, как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, находятся в тяжелом состоянии.
ДТП с грузовиком произошло сегодня вечером. Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом, все произошло в районе 170-го км дороги Омск — Тара.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 г.р. и мальчик 2016 г.р.) доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии.
Как уточнили РИА Новости в региональном надзорном органе, дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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