Солдат ВСУ, участвовавший во вторжении в Курскую область, сдал своих сослуживцев

«Северяне взяли в плен украинского десантника [Шарутина], который уже сдает позиции своих “побратимов”», — написали бойцы ВС РФ в своем telegram-канале. Шарутин рассказал военным, что принимал участие в боевых действиях в районе села Погребки Курской области, где получил ранение и эвакуировался на Украину. Затем он вновь вернулся в российский регион.