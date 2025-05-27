Солдат ВСУ сдал позиции своих сослуживцев, попав в плен к ВС РФ.
Украинский десантник Иван Шарутин, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сдал позиции своих сослуживцев после попадания в плен к российским военным из группировки «Север». Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».
«Северяне взяли в плен украинского десантника [Шарутина], который уже сдает позиции своих “побратимов”», — написали бойцы ВС РФ в своем telegram-канале. Шарутин рассказал военным, что принимал участие в боевых действиях в районе села Погребки Курской области, где получил ранение и эвакуировался на Украину. Затем он вновь вернулся в российский регион.
Уже после попадания в плен ВС РФ Шарутин добровольно поделился координатами позиций своих сослуживцев. «Наши артиллеристы уже отработали по координатам, которыми добровольно поделился пленный — показания подтвердились», — пояснили военные из северной группировки войск.
Ранее на южнодонецком направлении в ДНР также сообщалось о сдаче в плен десяти украинских военнослужащих из 23-й механизированной бригады ВСУ. Тогда украинские бойцы прекратили сопротивление во время штурмовых операций и были эвакуированы российскими военными в безопасное место, где им оказали необходимую помощь.