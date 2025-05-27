Spiegel: ПВО Украины столкнулась с огромными проблемами из-за инноваций России

ПВО Украины не справляется с атаками БПЛА.
ПВО Украины сталкивается с серьезными проблемами из-за российских инноваций в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая Der Spiegel.
«Украинская противовоздушная оборона сталкивается с огромными проблемами. Судя по всему, русские работают над технической адаптацией своих беспилотников, чтобы сделать их более защищенными», — передает Der Spiegel.
Газета сообщает, что в украинских разведывательных кругах полагают, что Россия продолжит наращивать производство и вскоре сможет регулярно отправлять сотни БПЛА за одну волну. Россия «вероятно, также использовала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить вероятность преодоления украинской ПВО оружием». Это может означать, например, что навигацию дронов больше нельзя будет так легко нарушить.