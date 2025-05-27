Spiegel: ПВО Украины столкнулась с огромными проблемами из-за инноваций России

Газета сообщает, что в украинских разведывательных кругах полагают, что Россия продолжит наращивать производство и вскоре сможет регулярно отправлять сотни БПЛА за одну волну. Россия «вероятно, также использовала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить вероятность преодоления украинской ПВО оружием». Это может означать, например, что навигацию дронов больше нельзя будет так легко нарушить.