Комика и блогера HaHa Davis арестовали по обвинению в домашнем насилии

Американский комик и блогер, известный в социальных сетях под псевдонимом HaHa Davis, настоящее имя которого Карлос Дэвис, был взят под стражу по обвинению в совершении акта домашнего насилия. Об этом сообщаеттелеканал Fox 2.
Согласно имеющимся данным, задержание Дэвиса произошло в городе Ютика, расположенном в штате Нью-Йорк. Судом была установлена сумма залога для его освобождения, которая составила пять тысяч долларов США (что эквивалентно примерно 400 тысячам рублей по текущему курсу).
Обстоятельства и детали инцидента, послужившего основанием для возбуждения уголовного дела против комика, пока не разглашаются.
Несмотря на произошедшее, спустя несколько дней Дэвис разместил в своем аккаунте в Instagram* фотографию с концерта, а также видеоролик, запечатлевший его полет на самолете в компании своей подруги.
*Соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.