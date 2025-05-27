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Комика и блогера HaHa Davis арестовали по обвинению в домашнем насилии

Дэвиса задержали в городе Ютика штата Нью-Йорк.

Американский комик и блогер, известный в социальных сетях под псевдонимом HaHa Davis, настоящее имя которого Карлос Дэвис, был взят под стражу по обвинению в совершении акта домашнего насилия. Об этом сообщаеттелеканал Fox 2.

Согласно имеющимся данным, задержание Дэвиса произошло в городе Ютика, расположенном в штате Нью-Йорк. Судом была установлена сумма залога для его освобождения, которая составила пять тысяч долларов США (что эквивалентно примерно 400 тысячам рублей по текущему курсу).

Обстоятельства и детали инцидента, послужившего основанием для возбуждения уголовного дела против комика, пока не разглашаются.

Несмотря на произошедшее, спустя несколько дней Дэвис разместил в своем аккаунте в Instagram* фотографию с концерта, а также видеоролик, запечатлевший его полет на самолете в компании своей подруги.

*Соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.