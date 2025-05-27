Леопарда Мизера в Московском зоопарке попытались отравить с помощью таблеток

Мужчина перебросил через ограждение вольера с рысями и леопардом Мизером в Московском зоопарке таблетки с неизвестным веществом, попытавшись отравить животных. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
По ее словам, в ходе планового осмотра работники зоопарка обнаружили на территории жилища диких кошек разбросанные таблетки. После просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный целенаправленно забросил их к рысям и леопарду. Акулова рассказала, что сейчас в зоосаде началась проверка остальных вольеров. Кроме того, найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав. Она объяснила, что некоторые вещества даже в небольшой дозировке могут быть смертельно опасными для зверей.
— Мы не оставим это преступление без последствий. Тот, кто решился на такое, должен ответить. Виновные будут найдены и понесут наказание. Московский зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье наших животных, — написала Акулова в своем Telegram-канале.
Другой случай произошел в конце марта, когда неизвестные начали травить собак возле домов в Красногорске. Так, по словам местных жителей, за три недели возле жилого комплекса «Арт» погибли три пса.