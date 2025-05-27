Леопарда Мизера в Московском зоопарке попытались отравить с помощью таблеток

По ее словам, в ходе планового осмотра работники зоопарка обнаружили на территории жилища диких кошек разбросанные таблетки. После просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный целенаправленно забросил их к рысям и леопарду. Акулова рассказала, что сейчас в зоосаде началась проверка остальных вольеров. Кроме того, найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав. Она объяснила, что некоторые вещества даже в небольшой дозировке могут быть смертельно опасными для зверей.