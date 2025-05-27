Кадыров сообщил об ударе по «нервной системе» ВСУ

«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила “нервную систему” противника — его логистику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сначала был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ, который перевозил генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты для украинских позиций. Затем операторы беспилотников выявили замаскированный блиндаж с группой украинских военных, куда следовал уничтоженный пикап. Это укрепление также было разрушено.