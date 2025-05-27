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Кадыров сообщил об ударе по «нервной системе» ВСУ

Российские военные нанесли удар по логистике ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, подчеркнув, что таким образом ВС РФ ударили по нервной системе ВСУ.

Рамзан Кадыров заявил об ударе по «нервной системе» ВСУ под Часовым Яром.

Российские военные нанесли удар по логистике ВСУ в районе Часова Яра. Об этом заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, подчеркнув, что таким образом ВС РФ ударили по нервной системе ВСУ.

«Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила “нервную систему” противника — его логистику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что сначала был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ, который перевозил генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты для украинских позиций. Затем операторы беспилотников выявили замаскированный блиндаж с группой украинских военных, куда следовал уничтоженный пикап. Это укрепление также было разрушено.

Ранее сообщалось, что в районе Часового Яра украинские войска несут значительные потери. По данным военных экспертов, к настоящему времени ВСУ оставили на этом направлении около 800 погибших военнослужащих.