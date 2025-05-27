Трое рыбаков пропали без вести в непогоду в Иркутской области

«Утром один из рыбаков не обнаружил на берегу своей резиновой моторной лодки. Проехав на УАЗе около километра вдоль берега, они увидели пропавшую лодку. Остановившись на берегу, один из мужчин решил добраться до нее вплавь», — говорится в сообщении.