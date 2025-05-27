Трое рыбаков пропали без вести в непогоду в Иркутской области

Трое рыбаков пропали без вести в Нукутском районе Иркутской области, сообщил Telegram-канал регионального МВД России.
«Утром один из рыбаков не обнаружил на берегу своей резиновой моторной лодки. Проехав на УАЗе около километра вдоль берега, они увидели пропавшую лодку. Остановившись на берегу, один из мужчин решил добраться до нее вплавь», — говорится в сообщении.
Его товарищи нашли на берегу брошенную железную лодку и отправились на помощь другу. Однако в это время усилился ветер, рыбаков начало сносить.
В полицию обратился брат одного из пропавших. По его словам, его 35-летний родственник отправился на рыбалку с 36-летним и 55-летним знакомыми.
Сейчас проводятся поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в Югре рыбак решил переплыть протоку и утонул.