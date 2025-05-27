NYT: Трамп задумал окончательную масштабную сделку с Китаем и Россией

Трамп стремиться к созданию системы, где США, Китай и Россия доминирует в своей части мира.
Президент США Дональд Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем, которая изменит баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
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«Для президента Трампа любое время — подходящее время для заключения сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России. Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — говорится в публикации газеты.
Также ряд экспертов NYT в области международных отношений полагает, что поведение Трампа и публичные высказывания свидетельствуют о возможном стремлении к формированию новой мировой системы. В ней Соединенные Штаты, Китай и Россия осуществляют господство в своей части мира.
Ранее, 19 мая, состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился более двух часов и вызвал широкий резонанс в мировых СМИ. После переговоров Трамп занял неожиданно сдержанную позицию по вопросу санкций против России, что вызвало обеспокоенность среди европейских лидеров и стало поводом для обсуждений о возможных крупных сделках между США, Россией и Китаем.