NYT: Трамп задумал окончательную масштабную сделку с Китаем и Россией

«Для президента Трампа любое время — подходящее время для заключения сделок, но сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России. Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — говорится в публикации газеты.