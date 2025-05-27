Военный рассказал, как ВС РФ сбили украинский МиГ-29: главное об СВО на 27 мая

Минобороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара по району разгрузки и складу контейнеров с военным имуществом на территории одесского порта. По данным ведомства, в результате атаки были уничтожены порядка 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для беспилотных катеров, летательных аппаратов, а также боеприпасы. Для проведения удара использовались высокоточные средства наземного базирования, нацеленные непосредственно на места разгрузки и хранения военного имущества и боеприпасов в порту Одессы.