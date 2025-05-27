Военный рассказал, как ВС РФ сбили украинский МиГ-29: главное об СВО на 27 мая

Российские зенитчики сбили истребитель МиГ-29 ВСУ.
Военнослужащие российских подразделений, обслуживающих зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», ликвидировали украинский истребитель МиГ-29, который ранее неоднократно уходил от поражения. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на начальника расчета Антона Осипова.
Самолет был обнаружен радиолокационными средствами, а расчет комплекса грамотно воспользовался ошибкой противника. После принятия решения цель была захвачена, произведен пуск, и ракета устремилась к украинскому пилоту, ранее успешно избегавшему атак. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Российские силы устроили бойню для ВСУ около Теткино.
Десантные подразделения из Крыма устроили бойню для ВСУ в районе населенного пункта Теткино Курской области. Как сообщают военные корреспонденты, украинская сторона предприняла попытку прорваться через российскую границу с использованием бронетехники, однако атака оказалась неудачной.
Полк Воздушно-десантных войск в ходе отражения украинского наступления уничтожил значительное количество личного состава и техники ВСУ на приграничной территории Сумской и Курской областей. В интенсивных боевых действиях принимают участие военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, который базируется в Феодосии (Крым). По их сведениям, российские десантники успешно отбивают атаки с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских войск.
ВС РФ ударили по военным объектам в Одессе.
Минобороны России сообщило о нанесении массированного ракетного удара по району разгрузки и складу контейнеров с военным имуществом на территории одесского порта. По данным ведомства, в результате атаки были уничтожены порядка 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для беспилотных катеров, летательных аппаратов, а также боеприпасы. Для проведения удара использовались высокоточные средства наземного базирования, нацеленные непосредственно на места разгрузки и хранения военного имущества и боеприпасов в порту Одессы.
Кроме того, Минобороны проинформировало о поражении инфраструктурных объектов и площадок подготовки ударных беспилотников на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области и на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Также под удар попали склады боеприпасов тактической группы «Волчанск», расположенные в Харьковской области. Удар был нанесен 23 мая.
Российские военные нанесли удар по полигону и цехам ВСУ.
ВС РФ нанесли удар авиацией и артиллерией по ряду военных объектов на территории Украины. В результате атак были поражены общевойсковой полигон, склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, производственные помещения и места хранения ударных беспилотников, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ в 148 различных районах.
Боец ВСУ сдал позиции своих сослуживцев после попадания в плен.
Украинский военнослужащий Иван Шарутин, проходивший службу в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, после пленения российскими военными из группировки «Север» сообщил сведения о расположении подразделений своих сослуживцев. В ходе допроса Шарутин рассказал, что принимал участие в военных действиях в районе села Погребки Курской области, где получил ранение и был эвакуирован на территорию Украины, а впоследствии вновь оказался в регионе РФ. После захвата в плен Шарутин добровольно сообщил координаты позиций своих однополчан.
Прилепин: СВО может занять 12 лет.
Спецоперация может продлиться порядка 12 лет. Такое мнение выразил писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин, отметив, что на текущих переговорах украинская сторона стремится добиться условий, отвечающих исключительно ее интересам, чтобы впоследствии возобновить военные действия. По его словам, для гарантии безопасности России и снижения угрозы, исходящей от Украины, ВС РФ потребуется взять под контроль дополнительные регионы.
Система «Купол Донбасса» в Горловке сбила 86 БПЛА за неделю.
В Горловке в ДНР сотрудники ФСБ России внедрили комплекс «Купол Донбасса» с целью обеспечения безопасности региона. Благодаря обновлениям система способна одновременно обнаруживать значительное количество беспилотных летательных аппаратов и осуществлять перехват видеосигнала, пишет «Пятый канал».
По мере приближения к городу у беспилотников фиксируются серьезные помехи, что приводит к потере операторами контроля над аппаратами и падению дронов. За последнюю неделю подобным образом было уничтожено 86 беспилотников.