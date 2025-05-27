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Посетитель Московского зоопарка хотел отравить животных, подбросив таблетки

Рысям и леопарду в зоопарке подбросили таблетки, началась проверка.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный посетитель Московского зоопарка пытался отравить животных, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории в настоящее время усилена. Об этом в Telegram-канале сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

«На территории зоопарка было совершено преступление — посетитель пытался отравить наших зверей. В ходе осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения… Это не было случайностью… это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных», — подчеркнула Акулова.

Она также добавила, что в зоопарке уже началось внутреннее расследование, а также было начато взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жильцов Московского зоопарка можно увидеть онлайн.