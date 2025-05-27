Посетитель Московского зоопарка хотел отравить животных, подбросив таблетки

«На территории зоопарка было совершено преступление — посетитель пытался отравить наших зверей. В ходе осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения… Это не было случайностью… это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных», — подчеркнула Акулова.