Посетитель Московского зоопарка хотел отравить животных, подбросив таблетки

Неизвестный посетитель Московского зоопарка пытался отравить животных, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории в настоящее время усилена. Об этом в Telegram-канале сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.
«На территории зоопарка было совершено преступление — посетитель пытался отравить наших зверей. В ходе осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения… Это не было случайностью… это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных», — подчеркнула Акулова.
Она также добавила, что в зоопарке уже началось внутреннее расследование, а также было начато взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела.
Ранее сообщалось, что жильцов Московского зоопарка можно увидеть онлайн.