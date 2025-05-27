Друг покончившего с собой из-за мошенников профессора МГУ рассказал о произошедшем

Юрий Телешев, друг профессора МГУ Бориса Бояринцева, которого мошенники довели до суицида, рассказал подробности о последних минутах жизни товарища. По его словам, они отдыхали на природе, и Телешеву пришлось отъехать по делам, а по возвращении он уже нашел Бояринцева мертвым.
— Белый стульчик мой лежит, пластмассовый, который стоял в душевой кабине, в помывочной. «Как он сюда попал? Почему он на боку лежит?» — рассказал Телешов о том, как он нашел тело друга.
Когда на место прибыли следователи и медики, выяснилось, что Бояринцев втайне общался с мошенниками, которые представлялись правоохранителями, еще с декабря прошлого года.
Риелтор Карина рассказала, что начала замечать странности в поведении профессора. Так, он обосновал продажу квартир тем, что хочет пополнить вклады.
— Мы 150 раз перепроверили, я неделю не выставляла. Он мне: «Почему не продаешь?» Я говорю: «Хорошо», — поделилась риелтор.
Только после продажи недвижимости Бояринцев обратился за помощью к адвокату и дочери. Несмотря на написанное заявление в полицию, преподаватель все равно свел счеты с жизнью, передает РЕН ТВ.
О произошедшем стало известно в воскресенье, 25 мая. Бояринцев покончил с собой после того, как отдал более 52 миллионов рублей телефонным мошенникам. За 2,5 месяца он продал две квартиры в Москве, затем забаррикадировался в квартире и перестал выходить на связь. Его дочь обратилась в полицию, но мужчина так и не дождался результатов расследования. «Вечерняя Москва» узнала подробности трагедии.