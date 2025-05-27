В Москве эвакуировали автомобиль из-за которого произошло оцепление. Видео

Ранее в Москве на территории возле одной из автозаправочных станций, расположенной на Ленинском проспекте вблизи станции метро «Тропарево», был введен режим оцепления после обнаружения подозрительного предмета под днище одного из автомобилей. Для его обезвреживания был задействован робот-сапер. Причем люди больше часа не могли покинуть оцепленный район.