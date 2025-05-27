В Москве эвакуировали автомобиль из-за которого произошло оцепление. Видео

В Москве эвакуировали автомобиль, который спровоцировал оцепление из-за подозрительного предмета под днищем.
В Москве автомобиль у станции метро «Тропарево», с которого ранее сняли подозрительный предмет, эвакуировали. Об этом сообщают журналисты.
«Машину, с которой сняли подозрительный предмет у станции метро “Тропарево” в Москве, эвакуировали. Оцепление снято», — передает корреспондент РИА Новости, прикладывая на видео сам процесс эвакуации.
Ранее в Москве на территории возле одной из автозаправочных станций, расположенной на Ленинском проспекте вблизи станции метро «Тропарево», был введен режим оцепления после обнаружения подозрительного предмета под днище одного из автомобилей. Для его обезвреживания был задействован робот-сапер. Причем люди больше часа не могли покинуть оцепленный район.