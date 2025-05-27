Полиция разыскивает мужчину, пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке

О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Мужчина перебросил через ограждение вольера с рысями и леопардом Мизером в Московском зоопарке таблетки с неизвестным веществом, пытаясь отравить животных. Найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав.