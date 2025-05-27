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Полиция разыскивает мужчину, пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке

Полиция начала разыскивать неизвестного мужчину, который попытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция начала разыскивать неизвестного мужчину, который попытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

— В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего, — говорится в Telegram-канале Волк.

Пресненская межрайонная прокуратура уже поставила на контроль установление обстоятельств инцидента. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщении.

О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Мужчина перебросил через ограждение вольера с рысями и леопардом Мизером в Московском зоопарке таблетки с неизвестным веществом, пытаясь отравить животных. Найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав.